محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9%

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9% بزيادة 6% على العام الماضي.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

من جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع

www.alex_edu.com

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة 15 يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكان قد أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم أمام (378) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها:

60 لجنة بإدارة المنتزه أول.

40 لجنة بالمنتزه ثان.

79 بإدارة شرق.

41 لجنة بوسط الإسكندرية

25 لجنة بغرب.

10 لجان بالجمرك.

43 لجنة بالعجمي.

33 بالعامرية.

39 بإدارة برج العرب.