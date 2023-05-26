"الويك إند".. إقبال على شواطئ الإسكندرية عقب انتهاء امتحانات الإعدادية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، أمس، حيث توافد الأهالي على الشواطئ منذ الصباح الباكر للاستمتاع بأجواء عروس البحر المتوسط.

ورصدت عدسة “الدستور” إقبال المواطنين على الشواطئ، فيما هدأت الأمواج مما جعل اليوم مناسبا للاستمتاع بالبحر .

- 65 شاطئا في موسم الصيف في الإسكندرية



وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم صيف 2023، في 65 شاطئ بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم أن عدد شواطئ الإسكندرية صيف 2023، يبلغ 65 شاطئا، ينقسمون الي 2 شاطئ مجاني والدخول بهم دون تحصيل أي رسوم و يحصل المواطن علي كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس مجانا أيضا، و6 شواطئ عامة وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، و 28 شاطئ من فئة الخدمة لمن يطلبها سعر تذكرة الدخول 10جنيهات، و22 شاطئ من فئة الشواطئ المميزة وسعر التذكرة 15 جنيه، وشواطئ من فئة الشواطئ السياحية سعر تذكرة الدخول 25 جنية.

وتابعت أن الموسم الصيفي الحالي ارتفع عدد الشواطئ من 61 شاطئ في موسم صيف 2022 إلى 65 شاطئ وذلك بدخول 3 شواطئ البوريفاج الخدمة، وهم شاطئ البوريفاج، شاطئ جزيرة الدهب، شاطئ محمود سعيد، والتي كانت مغلقة بسبب أعمال نفق السادات بمنطقة 45، وهى مصنفة من الشواطئ السياحية، فضلًا عن دخول شاطئ النخيل للخدمة، بمنظومة إنقاذ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ولن يتم افتتاح الشاطئ الا بعد التزام المستأجر بجميع الشروط.

- الحجز الإلكتروني



وأكدت مصايف الإسكندرية أن سعر تذكرة الدخول فى أى شاطئ تسمح للمواطن بالحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس دون دفع أى مبالغ إضافية، مع استمرار خدمة الحجز الإلكتروني بموقع الإدارة www.catr.gov.eg والذي يسمح للحاجز بالجلوس فى اول صف على الشواطئ، كما يتم الإعلان عن نسب الاشغال على موقع الإدارة الإلكتروني، والتي تتغير كل ساعتين وبالتالي تساعد الرواد أن يتوجهوا إلى الشواطئ التي تسمح نسب اشغالها باستقبالهم خاصة أيام الجمعة، حيث عادة تعلن شواطئ الإسكندرية أن نسب الاشغال 100% قبل العاشرة صباحا.

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