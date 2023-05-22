الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس من الكلمات البحثية التي تتصدر المنصات البحثية حاليا وذلك قبل انهاء امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية و يشعر الطلاب وأولياء أمورهم بالقلق الشديد اتجاه درجات كافة المواد الدراسية حيث تعد سنة دراسية فاصلة في حياة الطلاب وتمهد لنوع التعليم الذي سيلتحق به الطلاب فيما بعد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس

تنتهي امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 حيث يؤدي الطلاب وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات اختبار مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم بشكل إلكتروني عقب الاعتماد الرسمي للنتيجة من خلال الموقع الإلكتروني وبإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية (من هنا).
  • تحديد المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عن نتائج طلابها (ابتدائي، إعدادي).
  • اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب المستعلم ( الثالث الإعدادي).
  • كتابة بيانات الطالب بدقة.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.
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طلاب الشهادة الإعدادية يعربون عن سعادتهم بسهولة مادة امتحان الهندسة

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نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

بدائل الثانوية العامة 2023-2024 

تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية وبعدا يحدد الطالب نوع التعليم الراغب في الالتحاق به وفقا للمجموع الحاصل عليه في الصف الثالث الإعدادي 2023 وهى كما يلي :-

1 - مدراس البترول : يدرس فيها الطالب كافة المجالات الخاصة بمجال استخراج والتنقيب وتكرير البترول بهدف تكوين كوادر فنية في المجال.

2 - مدرس توشيبا : يدرس فيها الطالب كافة المجالات الخاصة بالأجهزة الكهربائية وكيفية التصميع والإصلاح وتطوير الإصدارات.

3 - مدارس we : يدرس فيها الطالب كافة المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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4 - مدارس الضبعة : يدرس فيها الطالب كافة المجالات المختصصة بعمل المفاعل النووي السلمي وكيفية الاستفادة منه في الحياة اليومية.

5 - مدارس السويدي : يدرس فيها الطالب كافة المجالات المتعلقة بالميكانيكا والكهرباء.

6 - مدارس غبور : يدرس فيها الطالب كافة المجالات الخاصة بتصنيع السيارات بأنواعها من دهان وصيانة وتصنيع.

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