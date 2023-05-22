نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الإثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

وتابع نائب المحافظ انتظام سير اللجان، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كل الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفا و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

وكان مدير مديرية التربية والتعليم قد تابع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وكذلك غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، حيث كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا قد أنهت كل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، حفاظاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

يذكر أن نائب المحافظ كان قد قرر أمس الأحد في استجابة سريعة لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور، تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الإنجليزية، يأتي ذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات، وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم، وجه حمدي مصطفي مدير مديرية التربيه والتعليم بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشئون القانونية والتنبيه علي التوجيه الفني بإعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب.

أبو زيد يتفقد لجان أمتحانات الشهادة الأعدادية

أبو زيد يتفقد لجان أمتحانات الشهادة الأعدادية