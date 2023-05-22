ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان العلوم فى القليوبية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الإعدادية فى كافة لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية، بعد امتحان العلوم اليوم حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبها قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول صفحات الغش الإلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة العلوم التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان، مؤكدين أن التداول تم بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريب.

وقد شهد رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهم قانون 205 لسنة 2020 للإخلال بأعمال الامتحانات، والتي تمثلت في التغيب عن اللجنة واستلام أحد الموظفين ورق الأسئلة بدلا منه مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الطلاب ونظام أعمال لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظة

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية فى بيان لها، أنه جرى التحقيق في واقعة مشاجرة طالبين أمس، وانتهى التحقيق يتصالح الطرفين والتنازل عن المحاضر، وتبين أنها مشاجرة بعد انتهاء الامتحان خارج اللجنة، وأن المصاب، أصيب بإصابة خفيفة جراء استخدام "برجل" وتم إسعافه في الحال، وأن السبب "الهزار".

وأضاف البيان، أن الطالبين أديا امتحان مادة العلوم والتربية الدينية، اليوم، التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين في رابع أيام الامتحانات دون أي شكاوى، حيث أبدى الطلاب ارتياحهم بسبب سهولة الامتحان وانتظام أعمال لجان المراقبة داخل كافة لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، في بيان لها اليوم، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية .