طلاب الشهادة الإعدادية يعربون عن سعادتهم بسهولة مادة امتحان الهندسة

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الهندسة اليوم.

وقال الطلاب من أمام مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بإدارة البساتين، إن الامتحان جاء سهلا ومباشرا، وأبسط كثيرا من امتحان الجبر والإحصاء.

وأكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة، وأن الامتحان تم الانتهاء من حله قبل منتصف الوقت، قائلين «الامتحان في مستوى الطالب المتوسط».

وانتهي طلاب الشهادة الاعدادية، بمحافظة القاهرة، منذ قليل، من امتحان مادة الهندسة، فى خامس أيام امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2022 /2023.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022/ 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أي صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية.