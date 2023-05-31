برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 عبر الدستور

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الإسكندرية 2023 الترم الثاني، لنهاية العام الدراسي 2022/2023، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الشهادة الإعدادية والدرجات في كل مادة، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميّا من محافظ الإسكندرية، منذ قليل، وإعلان اسماء الاوائل بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الإسكندرية 2023

وننشر عبر موقع جريدة «الدستور» نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لإستعلام الطلبة والطالبات بمحافظة الإسكندرية عن نتائجهم.

تزايد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الساعات الماضية عقب إعلان محافظة الإسكندرية قرب إعلان النتيجة، حيث بدأ أولياء الأمور والطلاب الدخول عبر محركات البحث للتعرف على النتيجة التي اعتمدت رسميا من قبل محافظ الإسكندرية قبل قليل، وذلك وذلك بعد انتهاء جميع اعمال التصحيح ورصد تقديرات الطلاب.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الإسكندرية 2023

يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية التعرف على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الحالي2022/ 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حيث سيتم رفع النتيجة على الموقع www.alex_edu.com.

وينشر موقع جريدة «الدستور» نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من هنا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

-الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية على موقع الدستور من هنا.

-كتابة البيانات الشخصية للطالب

- الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

أوائل طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2023

أوضح محافظ الإسكندرية أن بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة.

اوائل طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2023

اوائل طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2023

اوائل طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2023

اوائل طلاب الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 2023