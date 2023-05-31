الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهرت رسميا برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2023 الترم الثاني

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن اعتماد  نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وقال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تابع كنترول الشهادة الإعدادية للاطمئنان وانتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2023 الترم الثاني،  تحت متابعة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2023 

وينشر الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور بعد اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عبر رابط التالي “هنا”.

وأكد "عبدالرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات سارت بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية، موجها بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دمياط برقم الجلوس  

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دمياط برقم الجلوس فور اعتمادها على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط من هنا.

في سياق آخر شدد "عبدالرؤوف" على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش أو تعكير صفو سير العملية الإمتحانية في امتحانات الدبلومات الفنيه.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

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غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 دمياط

وفي نفس السياق، تابع "عبد الرؤوف" غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مؤكدًا بدء عملها  حيث يتم الاطمئنان يوميا إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه خلال الأسبوع الماضي جرى متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، مع متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية اليوم السبت، لجميع نوعيات التعليم الفنى، مضيفا أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

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