لجميع المحافظات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني محل اهتمام ومتابعة مئات الآلاف من الطلاب حول المحافظات، بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أكثر من 6 محافظات حتى الآن، بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظين خلال الأيام الجارية، فيما تستعد باقي المديريات لتجهيز النتائج للاعتماد.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اعتماد الدكتور أيمن مختار، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام بلغ 123812 طالبًا وطالبة بالإعدادية، نجح منهم 108296 طالبًا وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الإسماعيلية

في سياق متصل، اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الإسماعيلية الترم الثاني، بنسبة نجاح بلغت 80.29%.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات الحاضرين للامتحانات ٢٦٨٥٠ طالب، نجح منهم ٢١٢٩٤ طالب وطالبة بنسبة نجاح 80.29٪، من بين ٢٦٥٢١ حضروا الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة

كما اعتمدت محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح 84 ٪ للعام الدراسى 2022-2023، ونسبة 76.44 ٪ لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، و93.3 ٪ للمكفوفين، ونسبة نجاح 94.8 ٪ للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

وتنشر “الدستور” نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات فور ظهورها رسميا واعتمادها من قبل المحافظ المسئول عن كل مديرية تعليمية، ضمن الخدمات المتنوعة لمتابعينا.

ويمكن الاستعلام عن النتائج التي ظهرت حتى الآن من خلال الروابط التالية:-

نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا .

هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا .

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا .

هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا .

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا .

هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا .

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني من خلال مواقع المديريات التعليمية في جميع المحافظات من هنا.

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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس