الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجميع المحافظات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني محل اهتمام ومتابعة مئات الآلاف من الطلاب حول المحافظات، بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أكثر من 6 محافظات حتى الآن، بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظين خلال الأيام الجارية، فيما تستعد باقي المديريات لتجهيز النتائج للاعتماد.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اعتماد الدكتور أيمن مختار، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام بلغ 123812 طالبًا وطالبة بالإعدادية، نجح منهم 108296 طالبًا وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الإسماعيلية

في سياق متصل، اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الإسماعيلية الترم الثاني، بنسبة نجاح بلغت 80.29%.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات الحاضرين للامتحانات ٢٦٨٥٠ طالب، نجح منهم ٢١٢٩٤ طالب وطالبة بنسبة نجاح  80.29٪، من بين ٢٦٥٢١ حضروا الامتحانات.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي وموعد إعلان الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة

كما اعتمدت محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح 84 ٪ للعام الدراسى 2022-2023، ونسبة 76.44 ٪ لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، و93.3 ٪ للمكفوفين، ونسبة نجاح 94.8 ٪ للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

وتنشر “الدستور” نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات فور ظهورها رسميا واعتمادها من قبل المحافظ المسئول عن كل مديرية تعليمية، ضمن الخدمات المتنوعة لمتابعينا.

ويمكن الاستعلام عن النتائج التي ظهرت حتى الآن من خلال الروابط التالية:-

  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني من خلال مواقع المديريات التعليمية في جميع المحافظات من هنا.

قد يهمك..

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 الترم الثاني بوابة التعليم الأساسي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مؤشرات شبه نهائية .. رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى

مواطن بالدقهلية: مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل أبرز مطالبنا من الحوار الوطنى

"متوفاة و35 مصابًا".. النيابة تباشر التحقيقات فى حريق مبنى خدمات بـ 15 مايو

ضياء رشوان يكشف تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب غدًا

تبدأ بعد غد.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)