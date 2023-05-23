روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب في مصر بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء 23 مايو الجاري، في جميع المحافظات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لإتمام التعليم الأساسي فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في كل محافظة على حدة خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، أعلنت محافظة بورسعيد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، مساء اليوم الثلاثاء 23 مايو، من قبل اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، خلال الساعات المقبلة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد عبر الدستور من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات

قد يهمك..

اليوم.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

انطلاق ثانى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى فى فلسطين

"سلومة" يُتابع أداء 8 طلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

وكيل "تعليم الجيزة" يزور طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357