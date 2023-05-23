روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس
تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب في مصر بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الثلاثاء 23 مايو الجاري، في جميع المحافظات.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لإتمام التعليم الأساسي فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في كل محافظة على حدة خلال الأيام المقبلة.
في السياق ذاته، أعلنت محافظة بورسعيد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، مساء اليوم الثلاثاء 23 مايو، من قبل اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، خلال الساعات المقبلة.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد عبر الدستور من هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2023 الترم الثاني اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2023 اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة بني سويف اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا.
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