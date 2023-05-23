مأساة طالبة الإعدادية اليتيمة.. قصة ذبح "ندى" على يد والدتها في كفر الشيخ

منذ 4 سنوات ذاقت "ندى" مرارة اليتم بعد رحيل والدها قبل أن تكمل عامها العاشر ولم يتبق لها سوى والدتها التي تحملت فجأة القيام بدوري الأب والأم لابنتها الوحيدة حتى تحول الأمر إلى كارثة ونحرت الأم ابنتها بيديها دون أن تبدي سببا واضحا لجريمتها مدعية مرورها بأزمة نفسية.

في أحد المنازل الريفية بقرية كفر الشراعنة بمركز دسوق عثرت قوات الأمن على جثة فتاة في الثالثة عشر من عمرها مصابة بجروح قطعية في الرقبة والدماء تغرق السرير الذي ترقد عليه بعدما توجهت ربة منزل الى مركز الشرطة واعترفت بقتل ابنتها، الاعتراف كان صادما حيث انتقل معها رجال الشرطة على الفور الى منزلها ليتم اكتشاف جثة الفتاة.

المعاينة التي أجرتها مباحث كفر الشيخ أسفرت عن العثور على جثة الطفلة مسجاة على ظهرها ترتدي جلباب مع وجود طعن عميق بالرقبة، ووجود دماء غزيرة حول الجثة وتبين انها طالبة بالمرحلة الاعدادية، تم فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة أثناء رواية الأم المتهمة لتفاصيل ما ارتكبته حيث قالت أنها استغلت نوم طفلتها واستلت سكين من المطبخ وغرسته في رقبتها ثم جلست بجوارها لفترة حتى أدركت ما ارتكبته فخرجت من المنزل متوجهة لبعض أقاربها في محافظة الإسكندرية وبعد مرور حوالي 24 ساعة اعترفت لأحد أقاربها بجريمتها فاصطحابها إلى مركز شرطة دسوق لتروي للشرطة تفصيليا ملابسات الجريمة.

وألقي القبض على الأم وبمناقشتها أقرت بارتكابها الواقعة نظرًا لمرورها بأزمة نفسية حادة عقب وفاة زوجها والد الطفلة منذ حوالي 4 أعوام جعلتها تقبل على ارتكابها الواقعة، حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة.

أمرت نيابة دسوق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح وانتداب الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث ومازالت التحقيقات مستمرة مع الأم.