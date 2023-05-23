الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل "تعليم الجيزة" يزور طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

الزيارة
الزيارة

زار أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، 8 طلاب بالشهادة الإعدادية في مستشفى 57357.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، وتوفير كل سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان. 

وتواصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع أبنائه الطلاب هاتفيًا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية، لتشجيعهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. 

كما لبى محافظ الجيزة طلب أحد الطلاب من خلال الاتصال الهاتفى به، وخلال الزيارة تم تقديم هدايا للطلاب تشجيعًا لهم. 

وفى سياق متصل، قام وكيل الوزارة بزيارة طلاب محافظات (الإسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية) داخل المستشفى، ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحاور مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات.

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الامتحانات الإسكندرية الإتصال الهاتفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيز ادارة شئون الطلبة والامتحانات أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم

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