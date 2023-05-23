"سلومة" يُتابع أداء 8 طلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة لطلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم 8 طلاب.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وشدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

وتواصل محافظ الجيزة أحمد راشد مع أبنائه الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل في نفوسهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.. كما لبى محافظ الجيزة طلب أحد الطلاب من خلال الاتصال الهاتفي به .

وخلال الزيارة قام “سلومة” بتقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم.. كما قام وكيل الوزارة بزيارة طلاب محافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحاور مع أولياء الأمور لبحث أي معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات ..متمنيا لجميع الطلاب الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.