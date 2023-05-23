الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سلومة" يُتابع أداء 8 طلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

مستشفى 57357
مستشفى 57357

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة لطلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم 8 طلاب.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وشدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان. 

وتواصل محافظ الجيزة أحمد راشد مع أبنائه الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل في نفوسهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.. كما لبى محافظ الجيزة طلب أحد الطلاب من خلال الاتصال الهاتفي به .

وخلال الزيارة قام “سلومة” بتقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم.. كما قام وكيل الوزارة بزيارة طلاب محافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحاور مع أولياء الأمور لبحث أي معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات ..متمنيا لجميع الطلاب الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

ادارة شئون الطلبة والامتحانات أثناء تأدية الأمتحان التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التربية والتعليم بالجيزة التربية الدينية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

صاحبة فيديو توصيل والدها لها للامتحانات بالدراجة: "كنت عايزة أعمله مفاجأة"

رفض دعوى طالب لوقف رسوبه في مادة بجامعة المنصورة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

لتحسين المعيشة.. "حياة كريمة " تغطي طرق الوادي الجديد بشبكات المحمول

بينهم شركاء المقاول الهارب.. تأجيل محاكمة 24 متهمًا في قضية الجوكر لـ21 يونيو

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية" لـ19 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس