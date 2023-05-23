اليوم.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في التاسعة من مساء اليوم بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، كما سيكرم أوائل الشهادة الإعدادية.

وأدى 13795 طالبا وطالبة موزعين على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

وشهدت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، احتفالية مدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن الابتدائية المعتمدة إحياء لذكراه وذلك بحضور أسرة الشهيد ومجلس أمناء المدرسة ولفيف من الطلاب.