الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس فور اعتمادها

الإعدادية
الإعدادية

أعلنت محافظة بورسعيد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد

وأوضحت المحافظة، في بيانها، منذ قليل، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بديوان عام المحافظة بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا.

ووفقا لبيان المحافظة، سيتم إعلان العشر الأوائل في الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني على مستوى المديرية، بعد مراجعة واعتماد النتيجة.

أول محافظة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومع إعلان اعتماد النتيجة اليوم، ستكون بورسعيد أول محافظة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء المديرية التعليمية من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في وقت قياسي مقارنة بباقي المحافظات.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 "13795" طالبًا، بينهم 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.​

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رابط موقع محافظة بورسعيد الرسمي

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني فور اعتمادها رسميًا عبر رابط موقع محافظة بورسعيد الرسمي هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.
  • اختيار نتائج الشهادة الاعدادية 2023.
  • كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط على الاستعلام.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي للحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، يوم الأربعاء الموافق 17 مايو، واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر ذاته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة على حدة بشكل منفصل، فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظ المسئول.

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