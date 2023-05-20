السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى.. تفاصيل

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يتساءل أولياء الأمور حاليا عن خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني والحصول على درجات الطلاب بالتزامن مع انعقاد الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية التي انطلقت منذ أيام قليلة وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة الإقامة أو من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي وإدخال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعلميات اللازمة للاستعلام ومعرفة الدرجات وهى كما يلي :-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط  (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب المدارس.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم كاملة.
  • تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.
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موعد إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023

تعلن كل مديرية تربية والتعليم بالمحافظات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية وانتهاء أعمال الكنترول واعتماد النتيجة بشكل رسمي، حيث يتم نشر كافة درجات الطلاب عبر الموقع الرسمي للمديرية بشكل مجاني ويمكن الاستعلام عن طريق الخطوات الإلكترونية السابق ذكرها في التقرير.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت عدة ضوابط لامتحان طلاب الشهادة الإعدادية خلال العام الحالي 2022-2023 يأتي على رأسها تسليم أوراق الأسئلة والاجابة للطلاب في مواعيدها المحددة لها.

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

 خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني أبرز تساؤلات أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية وكيفية توزيع الدرجات، حيث يتم تقسيم المجموع الكلي على 5 مواد أساسية بمجموع 280 درجة للفصلين الدراسيين الأول والثاني أن كل فصل دراسي مجموع درجاته 140 درجة 

  • اللغة العربية 80 درجة.
  • اللغة الإنجليزية 60 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
  • الرياضيات 60 درجة.
  • العلوم 40 درجة.

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