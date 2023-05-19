جدول صرف معاشات يونيو 2023 ورابط الاستعلام عنها وقيمتها بعد الزيادة

جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023 ورابط الاستعلام إلكترونيًا عنها من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها خلال الساعات الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحي بهذا الأمر من خلال التقرير التالى.

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت من خلال موقعها الالكتروني أنه سوف يتم صرف معاشات يونيو لأصحاب المعاشات وعددهم يصل إلى أكثر من 11 مليون مستفيد وذلك فى الخيس الأول من بداية شهر يونيو 2023.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 بالزيادة الجديدة

وكان رئيس الجمهورية أقر زيادة جديدة للمعاشات قيمتها تبلغ 515 من قيمة المعاشات على أن تصرف معاشات يونيو 2023، يوم الخميس من أول أسبوع في شهر يونيو.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2023

يمكن للمستفيدين من المعاش الأستعلام عن معاش شهر يونيو 2023 والزيادة الجديدة المقررة له من خلال الدخول على الرابط الالكتروني الذى أتاحته الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال الضغط على هذا الرابط .

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2

ومن خلال هذا الرابط يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والاستعلام عن المعاش وقيمته الجديدة بعد الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية وقيمتها 15%.

أماكن صرف معاشات يونيو 2023

يمكن للمستفيدين من المعاش الحصول على معاش شهر يونيو من خلال العديد من أماكن الصرف والتي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية تسهيلًا على المواطنين وهي:

1- ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

2- جميع فروع مكاتب البريد في كل محافظات مصر ومدنها.

3- صرف معاشات يونيو 2023 من خلال المحافظ الإلكترونية، عبر الهواتف النقالة، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي.

قيمة معاش شهر يونيو 2023 بعد الزيادة الجديدة

- لأصحاب المعاشات بقيمة 2300 جنيه، لتصبح بعد الزيادة بقيمة 2645 جنيهًا.

- لأصحاب المعاشات بقيمة 3500 جنيه، لتصبح بعد الزيادة 4025 جنيهًا.

-لأصحاب المعاشات 4300 جنيه، لتصبح بعد الزيادة 4945 جنيهًا.

- لأصحاب المعاشات 5300 جنيه، لتصبح بعد الزيادة 6095 جنيهًا.

- لأصحاب المعاشات 6500 جنيه، لتصبح بعد الزيادة 7475 جنيهًا.