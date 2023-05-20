الترم الثاني| رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب

زاد البحث عن رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث ينتقل طلاب النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إعلان نتائجهم عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب

خصص الأزهر الشريف بوابته الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) للإعلان عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها لأولياء الأمور والطلاب بكافة المراحل التعلمية.

وتقدم البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف مجموعة مميزة من الخدمات للمواطنين أبرزها مركز الفتوى الإلكتروني والذي يستقبل أسئلة الجمهور من كافة المحافظات وعرضها على علماء مركز الفتوى الذين يردون على السائل خلال 48 ساعة فقط عبر الهاتف الذي تم تسجيله لديهم من خلال البوابة الإلكترونية والتي يتابعها مجموعة مميزة من الموظفين لخدنة المواطنين.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية 2023

يمكن بخطوات إلكترونية بسيطة عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية معرفة كافة الدرجات التي حصل عليها طلاب المعاهد الأزهرية في المواد الدراسية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 وذلك عقب اعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهى كما يلي:-

الدخول عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

تحديد الفصل الدراسي.

كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة.

إدخال رقم جلوس الطالب بالتفصيل.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022-2023



يفعل رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب قبل انطلاق امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية والتي تبدأ لطلاب الشعبة العلمية من يوم السبت 3 يونيو 2023 وحتى يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 وللشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023.

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