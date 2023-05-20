السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح للتغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

طلاب
طلاب

كشفت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، طرق التغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة من أجل زيادة التركيز خلال فترة الامتحانات، مشددة على ضرورة تناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة.

وقالت "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، إنه لا بُد من تناول الأطعمة التي تزيد التركيز والتي تحتوي على مضادات أكسدة مثل السلطات الخضراء والفواكه.

وأضافت أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمر مهم جدًا لطلاب الثانوية العامة لأنهم يبذلون جهدًا ذهنيًا، بالإضافة إلى أهمية تناول البروتين سواء الحيواني أو النباتي مثل العدس والفاصوليا واللوبيا واللحوم البيضاء والأسماك الغنية بأوميجا 3.

طلاب الثانوية العامة التغذية السليمة طرق التغذية السليمة الدكتورة دعاء حامد 8 الصبح DMC

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