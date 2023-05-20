السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والاطمئنان على جاهزية اللجان، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح. 

وأوضح محافظ مطروح، أن 11113 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية أدوا امتحاناتهم في ١١٧ لجنة اليوم السبت في مادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ مطروح، خلال تفقده لجان الامتحانات بمجمع مدارس القصر ومدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بمرسى مطروح، على توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التأكد من الطلاب حول وضع الامتحانات من المناهج الدراسية وفي مستوى الطلاب. 

وأضاف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة، للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كل الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

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الصف الثالث الاعدادي العملية الامتحانية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح امتحانات الفصل الدراسي الثاني مطروح

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