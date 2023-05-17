وكيل تعليم بورسعيد تترأس اجتماعًا طارئًا للجنة التعليم الخاص

ترأست الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة التعليم الخاص استهدف أصحاب ومديري وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور أحمد والي، وكيل المديرية وحنان عثمان، مدير إدارة التعليم الخاص، وغريب عطية، مدير إدارة الشؤون القانونية، وستوتة عبدالله، مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، ومحمد رفعت، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة هالة عبدالسلام، بالحضور لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية بالمحافظة تحت إشراف وتبعية ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها كل مدرسة خاصة.

وشددت الدكتورة هالة عبدالسلام، على جميع الحضور بضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها حال إجراء أو عقد أي فاعلية داخل المدارس الخاصة واستيفاء الموافقات الصادرة من الإدارات المعنية بديوان المديرية وأقسام الإدارات التعليمية التابعة لها تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

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