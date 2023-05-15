وكيل تعليم بورسعيد تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني برفقة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن الجولة شملت مدارس الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية للبنات والتي تضم 17 لجنة فرعية تشمل 298 طالبة ومدرسة الجرابعة الأساسية المشتركة والتي تضم لجنتين فرعيتين تشمل 27 طالب وطالبة منهم 15 طالبة و12 طالب.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن الطلاب والطالبات أدوا امتحانات اليوم الأول في مادتي العلوم والحاسب الآلي بنظام الورقة الامتحانية الجديدة (بابل شيت) دون رصد أي معوقات أو مشكلات من قبل غرفة العمليات.

وأشادت وكيل أول الوزارة بهدوء اللجان وانتظام العمل بها مشددة على ضرورة الحفاظ على الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات مشيرة إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة التشديد على منع دخول الهاتف المحمول وملحقاته الإلكترونية بشكل قاطع إلى لجان الامتحانات سواء للطلاب أو الملاحظين.

جانب من الجولة

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