وكيل "تعليم بورسعيد" تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية.

الجولة استهدفت لجان مدارس أحمد شوقي الإعدادية للبنين التي تضم 11 لجنة فرعية وتشمل 208 طلاب، ومدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية التي تضم 10 لجان تشمل 210 طالبات من نفس المدرسة، بالإضافة لطالبات مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الإعدادية للبنات.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن الامتحانات كانت تسير بهدوء دون رصد أي مشكلات تذكر حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية.

وشددت وكيل أول الوزارة على رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول أو أي من ملحقاته أوالساعات الذكية داخل اللجان منعا للغش وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص متمنية التوفيق للجميع.

وفي شأن آخر، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 اعتبارا من امس الاثنين الموافق 15 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

جانب من الجولة

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