بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الاثنين ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

من جانبه، أكد الدكتور هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79%.

وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

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تعليم البحر الأحمر: انتظام جميع الطلاب بامتحانات الدبلومات الفنيةولا مشاكل

علي جانب أخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ«الدستور»: أن الطلاب سجلو حضورهم في مواعيد فتح اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية السبت 27 مايو الجاري.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات

3637 طالب وطالبة بتخصصات مختلفة مقسمه علي النحو التالي: 2043 طالب للتعليم الصناعي، و 1265 طالب للتعليم التجاري، و329 طالب للتعليم الفندقي.

وأكد منير أن المديرية قامت بتجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً، بما يليق بالمعلم، وتوفيركافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة، وتوفير أدواتالتطهير والتعقيم اللازمة.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد اللجان بالمحافظة 17 لجنة، بعدد 2 مركز توزيع (الغردقة _الشلاتين )، كما يوجدمركز فرعي بمرسي علم، مشددًا على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بكلإدارة تعليمية، لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولاً بأول، كما شدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامةللامتحانات داخل اللجان، وعدم دخول أى طالب بهاتف محمول، مع جاهزية المعامل وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات لأداء الإمتحاناتوالإلتزام بكثافة الطلاب داخل اللجان، وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمةللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.