بعد قليل.. اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة البحيرة الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظه البحيره الترم الثانى 2023، حيث يتوجه الآن الآلاف من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن نتيجة امتحانات الترم الثاني والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة ، عقب قيام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاعتماده ، وعقب ذلك سنقوم بنشر النتيجة بالدرجة الكاملة ، على صفحات موقع الدستور ، حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن طريق رقم جلوس الطالب بكل سهوله ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة 2023 الترم الثاني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث الاعدادي بمحافظه البحيره الترم الثاني وتم مراجعة تصحيح الاوراق ورصد الدرجات ، وجارى الآن اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حتى يتم رفعها عبر مواقع البوابة الإلكترونية مشيراً إلى أن النتيجة مطمئة لجميع الطلاب والطالبات ، ولا داعى للقلق، مؤكد إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظه البحيره الترم الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة 3 إعدادى محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

وانهى طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية العامة بمدارس البحيرة امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى كانت قد بدات يوم السبت ١٤ / ٥ واستمرت حتى يوم السبت الماضى واستهدفت ١٢١ الف و ٤٨٧ طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة فى ١٨ ادارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الاعدادية المهنية "حوالى ١٦٣٠ "طالب وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالب وطالبة من التربية الخاصة " صم وضعاف السمع - و١٥ طالب وطالبة من المكفوفين " داخل ٥ لجان "٣٩صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و١٥ طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور "

