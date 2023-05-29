الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائى محافظة الجيزة 2023 من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام مؤشر البحث جوجل خاصة مع توارد أنباء عن نية المحافظة فى إعلان النتيجة غدا الإثنين لجميع المدارس التابعة للمحافظة.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة 2023

أتاحت محافظة الجيزة لجميع تلاميذ الصف السادس الإبتدائى ٢٠٢٣ المقيدين بمدارسها  إمكانية معرفة   النتيجة عقب الإعلان عنها من خلال الذهاب إلى المدرسة  المقيد بها التلميذ مباشرة، وذلك باستخدام أسم التلميذ حيث  تتوافر النتيجة عقب الإعلان عنها فى وحدة شئون الطلبة.

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توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2023

توزيع درجات المواد التى  تضاف للمجموع في الصف السادس الابتدائي 2023 :

مادة اللغة العربية:

لدرجة الكلية لمادة اللغة العربية فى الترم الولحد ٥٠ درجة، بذلك يكون المجموع الكلى للترمين هو  100 درجة.

مادة اللغة الأجنبية:

 يكون فيها المجموع الكلي من 40 درجة، مقسمين بالتساوى على الترمين فيكون المجموع الكلى للغة الإنجليزية ترم أول ٢٠ والترم الثانى ٢٠ درجة .

الدراسات الاجتماعية: 

الدرجة النهائية ٤٠ درجة منهم ٢٠ درجة للترم الأول و٢٠ درجة للترم الثانى .

مادة الرياضيات:

 تكون الدرجة الكلية من 80 درجة، في حين أن درجة النجاح من 40 درجةنهم ٤٠ درجة للترم الأول و٤٠ درجة للترم الثانى 

مادة العلوم:

 المجموع الكلى ٤٠ درجة مقسمين على الترم الأول والثانى ليكون درجة الترم الأول ٢٠ درجة  وكذلك الثانى 20 درجة.

المجموع النهائى :

ويكون  المجموع النهائي من 300 درجة، ودرجة النجاح تكون من 150 درجة

توزيع درجات المواد التى  لا تضاف للمجموع في الصف السادس الابتدائي 2023

مادة التربية الدينية "إسلامية - مسيحية":

 والمجموع الكلي من 20 درجة،١٠ درجات للترم الأول و ١٠ درجات ترم ثانى 

درجة مادة نشاط  الأولى :

 المجموع النهائى ٢٠ درجة نصيب كل ترم هو ١٠ درجات .

 درجة مادة نشاط الثانية :

تكون مجموعها الكلى ٢٠ درجة مقسمين بالتساوى على الترمين بحيث يكون الأول ١٠ والترم الثانى ١٠ .

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 محافظة الجيزة

ويمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2023 ، من خلال  الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لمحافظة الجيزة.

  • الدخول موقع محافظة الجيزة من خلال الضغط هنا.
  • تحديد السنة الدراسية وهي 2022-2023.
  • نحديد المستخدم العام الدراسي وهو الصف السادس الابتدائي.
  • تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني (آخر العام).
  • كتابة  الرقم القومي الخاص بالطالب كما هو مدون على شهادة ميلاد التلميذ
  • الضغط  على عرض النتيجة
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