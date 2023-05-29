الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريقين هائلين بمركزى المنيا وسمالوط نتيجة ماس كهربائى

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريقين هائلين اندلع في مركزي المنيا وسمالوط، الأول نشب في منزل بقرية نزلة أسطال ودمر كل محتوياته، والثاني بغرفة تابعة للسكة الحديد بمدينة المنيا، وقد تبين أن سببهما حدوث ماس كهربائي.

كان  اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل مهني طلعت بقرية نزلة أسطال التابعة لمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن احتراق بعض الأثاث ومحتويات المنزل دون إصابات بشرية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، باندلاع حريق بغرفة تابعة للسكة الحديد أمام فندق لوتس.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، وبالفحص تبين نشوبه بألواح خشبية داخل غرفة تابعة للسكة الحديد بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، حيث انحصرت الخسائر المادية في احتراق الألواح الخشبية، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

المنيا السيطرة علي حريقين هائلين منزل باحدي قري سمالوط غرفة تابعة لسكةالحديد بمدينة المنيا قوات الحمايةالمدنية اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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