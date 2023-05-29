رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023 بالقاهرة

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة برقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 قائمة بحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في مصر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهادة إتمام التعليم الأساسي منتصف الأسبوع الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة

وكشفت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة للترم الثاني.

وقالت المصادر، إن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات مستمرة في جميع الإدارات التعليمية بالمديرية؛ لتجهيز نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري؛ لعرضها على اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لاعتمادها رسميًا ونشرها على بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي

في السياق ذاته، فعلت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة فور اعتمادها رسميًا من قبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.

تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد المكون من 14 رقمًا.

تحديد المرحلة الدراسية لإعدادي.

اختيار نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه بالثالث الإعدادي.

تحديد اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختيار العام الدراسي 2022-2023.

الضغط على عبارة عرض النتيجة.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة الترم الثاني هاتفيًا من خلال الاتصال بالأرقام التالية يوميًا بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا:

09000100 من التليفون الأرضي.

5757 من التليفون المحمول.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال خدمة المحادثة الإلكترونية عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.

وفي حالة عدم التمكن من معرفة النتيجة إلكترونيًا يمكن الذهاب إلى المدرسة التابع إليها الطالب في اليوم التالي لاعتمادها رسميًا.

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