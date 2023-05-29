الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

طلاب
طلاب

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري الانتهاء من تصحيح امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد المصدر، فى تصريح خاص، أن هناك عدد كبير من الإدارات التعليمية، قامت بتسليم النتائج للمديرية، وباقي عدد من الإدارات، وسيتم اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الساعات المقبلة.

وشدد المصدر، أنه تم التشديد على كافة الإدارات التعليمية بمراجعة أوراق الإجابات جيدا بعد إجراء عمليات التصحيح، مع التدقيق على رصد وجمع الدرجات، وجمعها أكثر من مرة لتكون فى صالح الطلاب.

وانتهت محافظة القاهرة، من أداء طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الثلاثاء الماضي.

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