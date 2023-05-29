بنسبة نجاح 84%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، منذ قليل، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة، نجح منهم 94152.

كما ٱعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ ، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

وقدمت الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع الطلاب، متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح .

- بدء قبول التظلمات اعتبار من يوم السبت المقبل

ومن جانبه أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الإدارات التعليمية.