رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي وموعد إعلان الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

توفر بوابة القاهرة للتعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي بدأت في الظهور منذ الأسبوع الماضي في جميع مدارس محافظة القاهرة، وتعرض “الدستور” رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي المرحلة الابتدائية.

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي المرحلة الابتدائية

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي المرحلة الابتدائية « نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي ».

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة المرحلة الابتدائية بالدخول على الرابط التالي هنا، ثم قم بتحدد المرحلة الدراسية له سواء نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي ، وتحديد الصف الدراسي وتحديد العام الدراسي ، ثم انقر على عرض النتيجة ، وتوفر الخطوات السابقة نتيجة المرحلة الإعدادية وهي نتيجة الصف الاول الاعدادي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023

توفر بوابة القاهرة للتعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية أيضًا من خلال زيارة الرابط التالي “هنا” واختيار نتيجة الشهادة الاعدادية واتباع نفس الخطوات السابقة.

كما تتوافر نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة فور اعتمادها عبر التواصل مع رقم التليفون الأرضي 09000100 أو رقم الموبايل 5757 ، وكذلك يمكن الحصول على نتيجة 3 إعدادي القاهرة عبر المحادثة الآلية “الشات” الموجودة البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وهي طريقة مدفوعة برسوم 20 جنيهًا عن طريق كود فوري.

ومازالت عملية تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية القاهرة جارية حتى الآن وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ القاهرة، كما سيتم توفيرها في المدارس بالإضافة إلى بوابة التعليم الأساسي .