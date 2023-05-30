الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس الآن

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023

اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح 80.29%، كما تواصل المحافظة مع العشر الأوائل في الشهادة الإعدادية ليتم بعدها توزيع النتيجة وأتاحتها لجميع الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023

  اعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أجرى الامتحان  ٢٦٨٥٠ طالبا وطالبة، حضر منهم للامتحانات ٢٦٥٢١ طالبا وطالبة، وبلغ عدد  الناجحين ٢١٢٩٤ طالبا وطالبة بنسبة نجاح  80.29٪ . 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 واسماء الاوائل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر الدستور

ويستطيع أولياء الأمور الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

 ثم اكتب رقم جلوسك، واضغط على زر عرض النتيجة لتظهر لك . 

كما يستطيع الطلاب التوجه إلى المدارس للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية مجانًا. 

أسماء أوائل الشهادة الاعدادية 2023 الإسماعيلية

فيما أعلن محافظ الإسماعيلية أسماء أوائل 3 إعدادي، وهي كالتالي: 

سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، المركز الأول بمجموع درجات ٢٧٩ درجة.

أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات، المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة.

يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر  المركز الأول مكرر 

سلمى هاني عبد المالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات المركز الثاني .

 ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات المركز الثاني .

منة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي المركز الثاني .

بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢ المركز الثاني .

رغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات المركز الثاني .

 مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات المركز الثاني .

عمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات المركز الثاني .

txt

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية الشهادة الاعدادية أوائل الشهادة الإعدادية 3 إعدادي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

ياسر سعيد.. تأثر بأعمال الموجى وبليغ حمدى وأسس فرقة "على مر الأجيال"

شاب من الغربية: الحوار الوطنى طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" في الدقهلية

10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالاتجار في الآثار بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)