رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس الآن

اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح 80.29%، كما تواصل المحافظة مع العشر الأوائل في الشهادة الإعدادية ليتم بعدها توزيع النتيجة وأتاحتها لجميع الطلاب، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية 2023

اعتمد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أجرى الامتحان ٢٦٨٥٠ طالبا وطالبة، حضر منهم للامتحانات ٢٦٥٢١ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٢١٢٩٤ طالبا وطالبة بنسبة نجاح 80.29٪ .

ويستطيع أولياء الأمور الدخول عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

ثم اكتب رقم جلوسك، واضغط على زر عرض النتيجة لتظهر لك .

كما يستطيع الطلاب التوجه إلى المدارس للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية مجانًا.

أسماء أوائل الشهادة الاعدادية 2023 الإسماعيلية

فيما أعلن محافظ الإسماعيلية أسماء أوائل 3 إعدادي، وهي كالتالي:

سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، المركز الأول بمجموع درجات ٢٧٩ درجة.

أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات، المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة.

يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر المركز الأول مكرر

سلمى هاني عبد المالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات المركز الثاني .

ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات المركز الثاني .

منة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي المركز الثاني .

بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢ المركز الثاني .

رغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات المركز الثاني .

مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات المركز الثاني .

عمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات المركز الثاني .