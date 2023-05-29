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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر الدستور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظه البحيره الترم الثاني، 2023 والتى تم اعتمادها منذ قليل من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بنسبة  نجاح 84٪ ، حيث يتوجه الآن الآلاف من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الاعدادية بمحافظة، بالان بالبحث عبر محرك البحث جوجل من أجل الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظه البحيره ، ومن خلال موقع الدستور نقوم الان بتقديم رابط النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 عبر الدستور

واعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة الترم الثاني 2023 لإمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84  ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152  .

كما ٱعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالباً وطالبة وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3  ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8 ٪ .

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بنسبة نجاح 84%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة

بعد قليل.. اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة البحيرة الترم الثاني

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 عبر الدستور

ومن جانبه، أوضح  يوسف الديب  مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الادارات التعليمية، مشيراً إلى أن لم يتم رصد أى مشكلة حدث خلال فترة الامتحانات في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر الدستور من هنا.

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