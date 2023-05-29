ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

تنشر “الدستور” أسماء أوائل الشهاده الاعداديه الترم الثاني 2023 والتى تم اعتمادها منذ قليل، حيث حصلت الطالبة منار إبراهيم عبد العزيز عبدالوهاب الطالبة بمدرسة شريف احمد محمد صالح العبد التابعة للادارة التعليمية بمركز ابو حمص ، علي المركز الاول بمجموع ٢٧٩.٥.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023

بينما حصلت الطالبة هناء رضا محمد ابوالعلا ، الطالبة بمدرسة احمد بهجت مناع بالإدارة التعليمية ببندر دمنهور علي المركز الاول مقرر بمجموع ٢٧٩.٥،وحصلت الطالبة ندي عبدالحميد عسكر الطالبة بمدرسة نتما الاعدادية التابعة للادارة التعليمية بكوم حمادة علي المركز الثاني بمجموع ٢٧٩.

كما حصل الطالب سمير محمود مكين هندي الطالب بمدرسة الدلنجات الاعدادية بنين ، التابعة للادارة التعليمية بمركز الدلنجات ، علي المركز الثالث بمجموع ٢٧٨.٥،وحصلت الطالبة چني امير حامد علي المركز الثالث مقرر والطالبة بمدرسة المستقبل الخاصة للبنات بالادارة التعليمية ببندر كفر الدوار ، بمجموع ٢٧٨.٥،و حصلت الطالبة فرحة حامد حسن علي المركز الرابع ، بإدارة الرحمانية بمجموع ٢٧٨،وحصلت الطالبة حبيبة حمودة محمد شعلان علي المركز الرابع مقرر ، ادارة مركز كفر الدوار

بينما حصلت الطالبة منة الله عصام الطالبة بمدرسة مجدة الصرفي التابعة للادارة التعليمية بمركز ايتاي البارود ، علي المركز الخامس بمجموع ٢٧٧.٥.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023

واعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152.

كما ٱعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪ .

ومن جانبه أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الادارات التعليمية.