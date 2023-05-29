الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل وابنتها صدمتهما سيارة مسرعة في البحيرة

ربة منزل
ربة منزل

أصيبت ربة منزل وطفلتها أثناء عبور الطريق ، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكى مسرعة وفرت هاربة بطريق السكة الجديدة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد إصابة ربة منزل ونجلتها في حادث عبور مشاة،  بعدما صدمتهما سيارة مسرعة بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة رضا محمود السيد، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر في القدمين، وطفلتها “زينب محمود اللبان”  7 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، مقيمتان رشيد 

ونقلت المصابتين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و ظروفها.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة اصاب اجراء اتخاذ الإجراءات 7 سنوات

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