الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

الثانوي
الثانوي

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي 2023 ، نتيجة نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023، وازدادت محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بالكلمات البحثية، عن نتيجة الترم الثاني للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اعتمادها رسميا في كل محافظة على حدة، فور انتهاء التصحيح.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وينتظر الطلبة والطالبات واولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة رسميًا، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

وتعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بكل محافظة على حدى، وفقا للوقت التي يمكن للمديرية التعليمية الانتهاء من كافة عمليات التصحيح، حيث تختص مديريات التعليم بالمحافظات باعتماد والإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، وذلك يرجع نظرًا للاختلاف مواعيد الامتحانات في كل محافظة.

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ومن المقرر أن  تعلن كل محافظة على مستوى الجمهورية،  نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة كنترولات التصحيح بمختلف مديريات التعليم في المحافظات، وتتيح كل مديرية نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 الطلاب في المدارس ويمكن أن تتيح رابط إلكتروني.

كما تتيح المديريات التعليمية، نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالاسم فقط داخل الدارس الثانوي التابعين لها الطلاب، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب والاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالاسم فقط.

جدير بالذكر، أن امتحانات صفوف النقل الثانوي، انتهت بجميع مديرياات التربية والتعليم، الاسبوع الماضي، كما تستمر عمليات التصحيح حتي الان داخل المدارس.

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