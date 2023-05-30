مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي.. توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

يهتم طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بمعرفة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 ، بالتزامن مع انطلاق ماراثوان امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرره فى 12 يونيو المقبل.

وتقوم الطلبة والطلبات حاليا، بمراجعة المواد، استعداداً للامتحانات، وارتفعت معدلات البحث، عن توزيع الدرجات لكل المواد، وفقا لكل المواد، حيث ستتنوع الأسئلة بين المقالي والاختيار من متعدد.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

ووفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظامي المقالي والاختيار من متعدد، لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وجاء عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، كالآتي:

توزيع درجات اللغة العربية

عدد أسئلة مادة اللغة العربية 55 سؤالًا ومجموع درجاتها 80 درجة..

(عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة).

توزيع درجات اللغة الاجنبية الثانية

عدد أسئلة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية» 31 سؤالًا ومجموعها الكلي 40 درجة

(عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة)

توزيع درجات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2023

سيكون مقالي واختيار من متعدد، وسيكون عدد أسئلة مادة اللغات الأجنبية الأولى سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية 37 سؤالا، ومجموع درجاتها 50 درجة

(عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة)

أما عدد أسئلة المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا فهي 46 سؤالًا، ومجموعها الكلي 60 درجة

(عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة)

عدد أسئلة المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) 46 سؤالًا ومجموع درجاتها 60 درجة

( عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة)

وتضمن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 بالنسبة لأسئلة مادة الرياضيات البحتة، فجاء مجموع درجاتها 60 درجة موزعة كالآتي:

30 درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

عدد أسئلة مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، موزعة كالآتي:

30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

30 درجة مادة الديناميكا، يبلغ عدد الأسئلة على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.