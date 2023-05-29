توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة محور اهتمام الملايين حاليا من أولياء الأمور عقب اعتماد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رسميا نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، والتي جاءت بنسب نجاح نحو 84% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 112721 طالبا وطالبة نجح منهم نحو 94152 .

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة إعلان مجموعات القبول في المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة (العام، الفني، ما بعد الإعدادية،….) والتي تتم خلال ساعات فقط حيث تعتمد نسب القبول في المدارس على نسب نجاح الطلاب وعدد الطلاب الناجحين خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

يذكر أن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة تعتمد على مجموع القبول في العام الماضي 2021 - 2022 حيث كان مجموع القبول في محافظة البحيرة في المدارس الثانوي العام 240 درجة وفي المدارس الفنية 195 درجة.

أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الطلاب في الشهادة الإعدادية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه اعتماد النتيجة رسميا حيث جاء كشف الأوائل كما يلي :-

المركز الأول الطالبة منار ابراهيم عبد العزيز عبد الوهاب.

المركز الأول مكرر الطالبة هنا رضا مصطفي أبو العلا.

المركز الثاني الطالبة ندى عبد الحميد يسن عسكر.

المركز الثالث الطالب سمير محمود مكين هندي.

المركز الثالث مكرر الطالبة جنى أمير حامد أحمد.

المركز الرابع الطالبة فرحة حامد حسن إبراهيم.

المركز الرابع مكرر حبيبة حمودة محمد محمد.

المركز الخامس الطالبة منة الله عصام محمد.

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نسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة 2023

اعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة البحيرة نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 حيث بلغت نسبة النجاح العام في المحافظة نحو 84% فيما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية نحو 79.44 % فيما بلغ عدد الطلاب المكفوفين في الشهادة الإعدادية نحو 93.3% والشهادة الإعدادية للصم والبكم 94.8 %

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