الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع انتهاء شهر مايو بدأ تزايد معدل البحث عن الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يحين موعدها في منتصف شهر يونيو مباشرة وبدأ الطلاب في الاستعداد والتجهيز لامتحاناتهم.

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يعرض موقع الدستور في التقرير التالي الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وجدول امتحانات الطلاب بشعبتيه العلمية والأدبية. 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين 12 يونيو 2023 وبذلك تكون عدد الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة هو 11 يوم. 

ويكون جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والادبية كالتالي 

  • الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية

 ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

 

 

  • الثلاثاء  13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف

 

 

  • الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

 

  • الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

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  • الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

  • الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

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