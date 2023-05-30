مع انتهاء شهر مايو بدأ تزايد معدل البحث عن الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يحين موعدها في منتصف شهر يونيو مباشرة وبدأ الطلاب في الاستعداد والتجهيز لامتحاناتهم.

الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يعرض موقع الدستور في التقرير التالي الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 وجدول امتحانات الطلاب بشعبتيه العلمية والأدبية.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين 12 يونيو 2023 وبذلك تكون عدد الأيام المتبقية على جدول امتحانات الثانوية العامة هو 11 يوم.

ويكون جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والادبية كالتالي

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية

ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات