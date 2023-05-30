وكيل "تعليم مطروح" يناقش توفير الكهرباء وعدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، زيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتقى الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة.

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال اللقاء الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجستي الذي تقدمه الشركة ، لتوفير مياه الشرب لـ 13 لجنة امتحانية و16 استراحة حكومية بكافة أرجاء المحافظة.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير احتياجات كافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة من مياه الشرب.

كما أجرى وكيل تعليم مطروح، زيارة لشركة الكهرباء، والتقى المهندس طارق ذكي رئيس الشركة وذلك لاستعراض اخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجستي الذي تقدمه الشركة لتعليم مطروح من خلال متابعة استمرارية وتوفير التيار الكهربائى و تأمين عدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ومقار الاستراحات الحكومية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المهندس طارق ذكي رئيس شركة كهرباء مطروح بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الكهرباء بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح علي أن زياراته الميدانية للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح وقبل الاجتماع المنتظر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة.

وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الامان .

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