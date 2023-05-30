"تعليم الإسماعيلية" يعلن تأجيل مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن تأجيل موعد انطلاق مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء بالإدارات التعليمية الثمانية وذلك لأجل غير مسمى.

وكان الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أعلن في وقت سابق عن إجراء مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق نخبة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص العلمي والأدبي على حد سواء، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.