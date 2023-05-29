الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تنشر فيديو توضيحيًا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة فى الامتحان

طلاب
طلاب

أعلن شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نشر الوزارة فيديو توضيحيًا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة في ورقة إجابة بابل شيت، وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوضيح جميع الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

وتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا مبسطًا وإرشادات مهمة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما تضمن الفيديو شرحًا تفصيليًا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة:

https://content.moe.gov.eg/bablsheet

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تنطلق يوم 12 يونيو، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو.. التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو.. مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو.. اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو.. اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو.. مادتا الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو.. مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو.. اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو.. الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023.. مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

18 يونيو 2023 التربية الوطنية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الدينية التربية والتعليم والتعليم الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة

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