رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من ضمن الموضوعات التى يكثر البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل طلاب الشهادة الإعداديه وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة للحصول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

وتزامناً مع اهتمام الأباء والامهات لمعرفة النتائج، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تشمل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عقب ظهورها.

وأطلقت محافظة القاهرة، موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي التابع إلى محافظة القاهرة ويتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، وللدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 أضغط هنا.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

1 - في البداية يقوم المستعلم على النتيجة بالدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

2 - ثم تقوم بأختيار ايقونه الخدمات التعليمية.

3 - ثم عليك بتحديد نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

4 - وعليك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

5 - اكتب الاسم رباعي.

6 - اختر الفصل الدراسي الثاني.

7 - اخيرا انقر على زر عرض النتيجة.

والجدير بالذكر، تسعى مديريات التربية والتعليم فى القاهرة والجيزة لإعلان كل النتائج سواء كانت النقل أو الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوى عقب إنتهاء الامتحانات، حيث قررت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية انه بمجرد انتهاء لجان المراجعة النهائية من أعمال التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رسميًا من قبل كل محافظ على حدة.