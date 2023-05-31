الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

بوابة نتائج التعليم
بوابة نتائج التعليم الأساسي

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من ضمن الموضوعات التى يكثر البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل طلاب الشهادة الإعداديه وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة للحصول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

وتزامناً مع اهتمام الأباء والامهات لمعرفة النتائج، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تشمل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عقب ظهورها.

وأطلقت محافظة القاهرة، موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي التابع إلى محافظة القاهرة ويتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، وللدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 أضغط هنا.

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

لجميع المحافظات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الدقهلية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

1 - في البداية يقوم المستعلم على النتيجة بالدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

2 - ثم تقوم بأختيار ايقونه الخدمات التعليمية.

3 - ثم عليك بتحديد نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

4 - وعليك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

5 - اكتب الاسم رباعي.

6 - اختر الفصل الدراسي الثاني.

7 - اخيرا انقر على زر عرض النتيجة.

والجدير بالذكر، تسعى مديريات التربية والتعليم فى القاهرة والجيزة لإعلان كل النتائج سواء كانت النقل أو الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوى عقب إنتهاء الامتحانات، حيث قررت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية انه بمجرد انتهاء لجان المراجعة النهائية من أعمال التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رسميًا من قبل كل محافظ على حدة.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتائج التعليم الأساسي نتائج التعليم الأساسي 2023

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

عاطل ينهى حياة والدته بطعنتين فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)