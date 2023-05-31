رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في القاهرة، حيث تعد النتيجة أحد أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها على مدار اليوم خاصة في ظل عدم ظهور النتيجة في محافظة القاهرة حتى الآن، ونستعرض لكم في السطور التالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة فور ظهورها على الموقع الرسمي المخصص للنتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وعن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في القاهرة، كشفت تقارير إنه تم الانتهاء من تصحيح أغلب امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة وتجميع درجاتها، وهناك عدد كبير من الإدارات التعليمية، قامت بتسليم النتائج للمديرية، وباقي عدد من الإدارات، وسيتم اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الساعات المقبلة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

وتعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات التعليمية بالقاهرة، ويمكن للطلاب الحصول على درجاته من خلال هذا الرابط برقم الجلوس (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بالقاهرة

1- الدخول إلى بوابة الخدمات التعليمية بمحافظة القاهرة (من هنا).

2- اختيار المرحلة التعليمية الشهادة الإعدادية.

3- اختر الصف الثالث الإعدادي.

4- اختر الفصل الدراسي الثاني.

5- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

6- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

7- اضغط على استعلام.

8- انتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في حال اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

تضم مرحلة الشهادة الإعدادية 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.

اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.

الجبر ودرجته 30 درجة.

الهندسة ودرجاتها 30 درجة.

العلوم ودرجة 40 درجة.

تناولنا فى هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور ظهورها رسميًا، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.