الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في القاهرة، حيث تعد النتيجة أحد أبرز الموضوعات التي يتم البحث عنها على مدار اليوم خاصة في ظل عدم ظهور النتيجة في محافظة القاهرة حتى الآن، ونستعرض لكم في السطور التالية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة فور ظهورها على الموقع الرسمي المخصص للنتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وعن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في القاهرة، كشفت تقارير إنه تم الانتهاء من تصحيح أغلب امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة وتجميع درجاتها، وهناك عدد كبير من الإدارات التعليمية، قامت بتسليم النتائج للمديرية، وباقي عدد من الإدارات، وسيتم اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الساعات المقبلة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

وتعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات التعليمية بالقاهرة، ويمكن للطلاب الحصول على درجاته من خلال هذا الرابط برقم الجلوس (من هنا).

خطوات الحصول على  نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بالقاهرة 

1- الدخول إلى بوابة الخدمات التعليمية بمحافظة القاهرة (من هنا).

2- اختيار المرحلة التعليمية الشهادة الإعدادية.

3- اختر الصف الثالث الإعدادي.

4- اختر الفصل الدراسي الثاني.

5- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

6- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

7- اضغط على استعلام.

8- انتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في حال اعتمادها.

 

لجميع المحافظات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 

تضم مرحلة الشهادة الإعدادية 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الترم الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

  • اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.
  • اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.
  • الجبر ودرجته 30 درجة.
  • الهندسة ودرجاتها 30 درجة.
  • العلوم ودرجة 40 درجة.

تناولنا فى هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور ظهورها رسميًا، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة الخدمات التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني نتيجة الصف الثالث الاعدادي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

"منعوني أصلي".. تفاصيل أزمة طالبة مع كافيه بالمعادي بسبب صلاة العصر

مدير عام ثقافة الغربية "للدستور": مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها دولة قوية

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة المتورطين فى جرائم الاستيطان

جامعة طنطا تحصد المركز الأول بالعرض المسرحى المنفى بمهرجان إبداع

عضو مجلس إدارة الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)