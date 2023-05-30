الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023، خاصًة أنها تصدرت التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتهائهم من أداء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

ويرصد "الدستور" موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023، في سياق السطور التالية.

يمكن للطالب والطالبة وأولياء الأمور الحصول على النتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في المدارس، بعد إعلان الوزارة بأن النتيجة ستظهر يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023، بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

يُجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة في كشوف واضحة داخل المدارس وتقسيمها على أيام، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، وإعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الإثنين.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

يُجدر الإشارة إلى أنه المديرية أعلنت عن فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

 

لينك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

 

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة عن طريق الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من اللينك التالي (من هنا) ، ومن خلال هذا الرابط يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس للحصول على درجاته ومجموعه الكلي من 280 درجة، كما يمكن متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

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