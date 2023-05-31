موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

تعتمد الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢، اليوم الأربعاء.

وقال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تابع كنترول الشهادة الإعدادية للاطمئنان، وانتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، تحت متابعة عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وأيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة محمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبدالرؤوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات سارت بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية، موجهًا بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

وشدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها على الصفحة الآتية:

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