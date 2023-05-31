الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبر الدستور.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

يبحث الكثير من الجمهور عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال البحث عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2023، بعد ظهورها خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس، في سياق السطور التالية.

يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس من هنا.

وبلغت نسبة النجاح 87 %، ممن تقدموا للامتحان هذا العام وعددهم 125 ألفا و227 طالبا وطالبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 

واعتمد محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول، لعام 2022/2023، وبلغت نسبة نجاح في الصف الثالث الإعدادي 87%، وكما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 87.8%، و100% لطلاب الصف الثالث الإعدادي من ذوي القدرات الخاصة.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 123 ألفا و790 طالبا وطالبة، نجح منهم 107 آلاف و668 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 78%.

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني 1546 طالبا وطالبة نجح منهم 1522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87.8 %.

ويبلغ طلاب الإعدادية من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%.

وعدد طلاب الصف الثالث الإعدادي من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

اعتماد نتيجة الإعدادية في دمياط بنسبة نجاح 75%

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

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