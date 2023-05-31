الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الآن عبر الدستور

جريدة الدستور

تصدر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 برقم الجلوس قائمة بحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 

وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 83.9 %.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

وبلغ عدد طلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 المتقدمين لأداء الامتحانات 102817 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 100077 طالب وطالبة فقط.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 

في السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023

وأعلنت المحافظة أن عدد الطلاب الأوائل في نتيجة  الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023 بلغوا 38 طالبًا وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية الامتحانات، وهم:-

1-خبيبة محمد محمد شعبان

2-جودي محمد سعيد

3-كنزي محمد صبري

4-تامر رمضان صابر

5-ندى ياسر غريب

6-يسر السيد شحاتة

7-حبيبة حميدو محمد 

8-مريم علي عبد المنعم

9-عبد الرحمن جمال عبد المنصف

10-جنى خضر محمد طاهر

11-اياد محمد احمد

12-فريدة خالد محمد 

13-هنا علي محمد

14-جنى علي حسانين

15-بسملة حمدي محمود

16-عمر وليد علي

17-مريم احمد فتحي

18-جنى احمد خميس

19هنا قباري جمعة

20-جودي محمد نبيل

21-عبد الرحمن محمد عادل

22-هنا محمد حسن

23-بسنت اشرف سيد

24ندى صالح عباس

25-يوسف احمد السيد

26-مريم ماجد صبحي

27-تقى ناصر عبد الله

28-احمد محمد احمد

29منة الله محمد

30-ريناد عمرو ابراهيم

31-جمانة محمد كمال 

32-رقية رمضان السيد

33-هنا السيد محمد

34-جنى تامر جابر

35-محمد سعد عبد الجواد

36-معاذ ابراهيم ابراهيم 

37-عمرو صابر احمد

38-رنيم احمد محمد

أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023
أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023
أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023
أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023
أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2023
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