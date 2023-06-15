متاح.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية الأيام المقبلة لبدء التقديم للالتحاق بمرحلة الثانوية العامة، وتواصل جميع محافظات الجمهورية اعتماد النتيجة، وإعلان تنسيق الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت الكثير من مديريات التربية والتعليم في المحافظات تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وحددت محافظة الجيزة الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الثانوية العامة 2023، للقيام بالتقديم للصف الأول الثانوي عقب الشهادة الإعدادية، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة تنسيق القبول بالثانوي العام والتعليم الفني بكافة أنواعه في العام الدراسي 2023 – 2024، وقد جاء الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام في المحافظة مجموع 225 درجة بينما الثانوي العام الخاص عربي وأيضا الثانوي العام المنازل فيكون الحد الأدنى للقبول به مجموع 140 درجة، وأما الثانوي العامة بفصول الخدمات فيكون الحد الأدنى للقبول به مجموع 175 درجة.

أما في محافظة الإسكندرية، فقد جاء الحد الأدنى بتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2023 – 2024، مجموع 225 درجة لجميع مدارس الثانوي العام في محافظة الإسكندرية بالمرحلة الأولى للتقديم، حيث سيتم فتح باب التقديم في المرحلة الثانوية مباشرة على أن ستستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة حوالي شهر، وسيتاح التقديم بتنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية من خلال رابط التقديم للثانوية العامة (من هنا).

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

وتعلن محافظة القاهرة عن تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول في المرحلة الثانوية عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن يعتمد محافظ القاهرة تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 والحدود الدنيا للقبول في التعليم الثانوي العام والتعليم الفني في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ الحد الادنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة القاهرة من مجموع 240 درجة للمرحلة الأولى.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الثانوي العام لطلاب محافظة سوهاج، للقيام بالتقديم للصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2024/2023 ، ويكون بواقع 235 درجة، كما تم تحديد مجموع 235 درجة كحد أدنى للقبول في الثانوي العام للطلبة دارسي اللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية، وكذلك تحديد 220 درجة وسكون كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.