موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. ورابط الاستعلام

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 يشغل بال الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 لكافة الشعب الدراسية (علمي وأدبي) والتي استمرت لمدة 40 يوما في كافة محافظات الجمهورية حيث يشعر الطلاب بالقلق والتوتر على درجاتهم في المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لم يتم تحديده رسميا حتى الآن ولكن من المفترض أن يكون عقب مرور 20 يوم من انتهاء الامتحانات كما هو الحالي في الأعوام الماضية حيث يتم الإعلان رسميا عن الموعد الرسمي وبذلك تكون النتيجة في بداية شهر أغسطس على أقصى تقدير.

ويتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023 من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه ثم يتم تحميل النتيجة رسميا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها ومعرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022-2023

خصص قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط للاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهر 2022-2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية الأزهرية.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي ، أدبي).

إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته في الامتحانات.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة للاستعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023

درجة القرآن الكريم 40 درجة.

درجة الفقه 40 درجة.

درجة التفسير 40 درجة.

درجة التوحيد 40 درجة.

درجة الحديث 50 درجة.

درجة النحو 40 درجة.

درجة الصرف 40 درجة.

درجة البلاغة 40 درجة.

درجة الأداب والنصوص 40 درجة.

درجة اللغة الأجنبية 40 درجة.

درجة الجبر والهندسة الفراغية 15 درجة.

درجة التفاضل والتكامل 15 درجة.

درجة الاستاتيكا 15 درجة.

درجة الديناميكا 15 درجة.

درجة الفيزياء 40 درجة.

درجة الكيمياء 40 درجة.

درجة الأحياء 40 درجة.

درجة الفيزياء 40 درجة. درجة الكيمياء 40 درجة. درجة الأحياء 40 درجة. درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

درجة التاريخ 40 درجة.

درجة التاريخ 40 درجة. درجة الجغرافيا 40 درجة.

درجة المنطق 40 درجة.

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